中部空氣品質好糟！5縣市12測站達不健康等級

中部5縣市12測站的空氣品質均達對敏感族群不健康等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

2017-10-11 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕由於大氣穩定，污染物擴散不易，今（11日）中南部臭氧濃度偏高，帶動的細懸浮微粒（PM2.5）較高，根據環保署空氣品質監測網的資料顯示，上午11時中部5縣市共有12測站測得的空氣品質指標（AQI）呈現對敏感族群不健康等級，提醒上述地區民眾需減少非必要的外出頻率，並持續關注相關訊息。

根據環保署空氣品質監測網資料，上午11時全台共有苗栗、三義、沙鹿、西屯、忠明、大里、線西、彰化、二林、南投、麥寮及台西等12測站達對敏感族群不健康的空氣品質，分布在苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣及雲林縣等中部5縣市。

空品監測網指出，上述空品不佳狀況將對敏感族群的健康造成影響，提醒有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，盡量減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩；另外，具有氣喘等呼吸道宿疾的民眾可能需增加使用吸入劑的頻率。

氣象專家彭啟明稍早亦指出，秋冬時間是中南部典型的空污嚴重期間，不僅受限於大氣與風向，更受到擴散、稀釋及太陽光化反應影響，並非單一因素影響，提醒民眾需持續關注相關訊息。