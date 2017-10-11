172線安溪寮段拓寬 地方盼保留國小老樹

市道172線拓寬工程，安溪國小校園老樹恐遭移除，地方耆老今日齊聚為老樹請命，希望保留老樹規劃為休憩空間，也成為社區與172線的重要特色。（記者王涵平攝）

2017-10-11 11:30

［記者王涵平／台南報導］市道172線拓寬工程，安溪國小校園老樹恐遭移除，地方耆老今日齊聚為老樹請命，希望保留老樹規劃為休憩空間，也成為社區與172線的重要特色。

172線安溪寮段在每年國際蘭展期間經常壅塞，造成地方與遊客不便，地方爭取拓寬，市府已初步完成規劃並召開說明會。

民國30年畢業的校友、9旬吳振義與前長安里長郭再添、林銘基、林振文等地方耆老今日齊聚安溪國小，關心道路拓寬計畫中老樹未來命運。

曾任長安社區理事長的林振文表示，市道172線安溪國小路段，校園內有幾棵百年老樹緊鄰拓寬線邊緣（約0.8公尺），1棵大花紫葳已被噴漆註記，100公尺內計有四棵，分別為2株桃花心木、大花紫葳、芒果樹。如往校園拓寬10公尺，老樹位址應已靠近路邊或慢車道處。

安溪國小總務主任李錦峰也到場關心，地方耆老建議規劃單位注意保留老樹生長空間，可規劃該處成為172線一處休憩與特色的場所，結合安溪國小內日式建築、舊辦公室、已故畫家施金輝設計的「百年樹人」雕塑，李錦峰表示校方樂觀其成，也會協助地方的爭取。

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