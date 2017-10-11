鄭明典誤判卷雲為空汙 交通部：已要求謹慎發布訊息

2017-10-11 11:31

〔記者鄭鴻達／台北報導〕中央氣象局科技中心主任鄭明典前天於臉書張貼8日的衛星照片，將卷雲誤判為單點燃燒空汙，事後發現是誤判而貼文澄清、道歉。時代力量立委洪慈庸今詢及此事，交通部回應指出，經查確定是高空卷雲，已有要求同仁對外發布訊息時能更謹慎。

鄭明典前天張貼一張8日上午10時監測到的衛星雲圖，指有一道衝上天的煙，為明顯來自地面單點燃燒的釋放源，事後台中市環保局全員清查卻找不到汙染源，鄭事後於臉書發文澄清道歉，坦言是誤判，將卷雲看成燃燒釋放源。

洪慈庸於立法院交通委員會質詢指出，該貼文發布後，讓其辦公室同仁接電話接不完，民眾擔憂是否為紙廠或焚化爐出狀況，但四處都找不到源頭，後私訊鄭明典，才得到回應說是誤判，空汙是台中人的夢魘， 希望未來發布消息能更謹慎。

交通部航政司司長陳進生表示，鄭明典主任臉書有很多粉絲，已告知同仁未來發布訊息要更謹慎，避免造成困擾。他也表示，貼文發布隔日氣象局就有比對衛星雲圖，確認是高空卷雲，只是形象與地面固定汙染相似，鄭主任後來也有在臉書刊登道歉說明。

交通部常務次長祁文中也說，時下資訊發展快速，各種媒體也越來越多，政府也會要求具有公權力的個人，未來在媒體發布時要更謹慎，此次未經查證就發布訊息，交通部第一時間有請鄭明典查證，鄭事後有澄清，氣象局也有回應，未來會更謹慎。