高雄7日晚飄臭味 環保局長：來源持續追查中

高市議員簡煥宗關心上週六晚上，傳遍市區的臭味查緝進度（記者王榮祥攝）

2017-10-11 11:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員簡煥宗今質詢時，針對10月7日晚、高雄市區傳出大範圍臭味一事，詢問環保局追查進度﹖是否能找到元兇﹗環保局長蔡孟裕強調，初步研判是從海上來、追查難度有點高，但環局持續努力過濾中。

蔡孟裕同時指出，過往環局稽查重點多在工業區、管線、車輛等層面，從這次事件中，環局內部也自我檢討，未來需配置即時型稽查人力並配置適當儀器，針對非持續行空污進行採樣與追查。