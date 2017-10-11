餐飲業增設油水分離設施 環局提醒期限將屆

2017-10-11 10:47

〔記者陳文嬋／高雄報導〕為加強污水管理並降低下水道污染，高市府環保局全國首創規定餐飲業應設置污水收集及油水分離設施，發布後6個月為宣導期，將於今年11月15日到期，屆時若業者仍未依規定設置或操作者，將面臨5千元至5萬元的罰款，環保局提醒尚未完成的餐飲業者要加速依法設置，以免被罰。

環保局表示，為避免餐飲業者排放高油脂的廢污水，高市已於今年5月15日發布「高雄市餐飲營業場所油污水設施設置管理辦法」，針對一定規模的餐飲業、飲食攤販30攤以上的零售市場或道路範圍外的攤販臨時集中場等營業場所，明定其設置污水收集及油水分離設施的義務及操作、清理維護方式，發布後6個月施行。

環保局指出，違反上述管理辦法經限期改善，屆期未完成改善者，還可以按次處罰，最高罰款5萬元，值得注意的是，只要在固定場所提供「餐飲座位數達300位（含）未達500位」或「餐飲作業面積達1千平方公尺（含）未達1千5百平方公尺」者，也是列管的一定規模餐飲業。

環保局長蔡孟裕說，環保局每年接獲民眾檢舉餐飲業約4千件，包含餐廳油煙、異味及油污水排放問題，為避免油污水排放造成下水道阻塞及環境髒亂，故要求業者加裝油水分離設施，期能從源頭徹底管制，並呼籲相關餐飲業者儘速依規定設置，共同維護環境品質。