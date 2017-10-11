國慶日旅運人次27.6萬 高鐵單日創新高

2017-10-11 10:38

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵單日載客人次創歷史新高，超越去年台灣燈會舉辦期間，於2月28日創下26萬7千人次；台灣高鐵公司今日表示，10月10日國慶日當天，高鐵旅運人次達27萬6千，寫下高鐵營運以來新高紀錄。

台灣高鐵於10月6日至10日的國慶連假疏運期間，共加開176班列車，總計有867班次提供旅運服務，5天共疏運逾120萬7千人次。10月10日更以27萬6千人次創下單日載客新高紀錄，超越去年228的26萬7千人次，及今年清明連假4月4日的25萬7千人次。

  • 國慶日高鐵單日載客人次創歷史新高，超越去年台灣燈會結合228連假所創紀錄。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

    國慶日高鐵單日載客人次創歷史新高，超越去年台灣燈會結合228連假所創紀錄。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

相關關鍵字： 國慶日 高鐵