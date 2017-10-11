摘躲避球大蜂窩 他用1瓶米酒收服200隻黃腰虎頭蜂

窩居在新竹縣新埔鎮義民廟附近某豪宅的黃腰虎頭蜂窩，已經約有1顆躲避球大。（記者黃美珠攝）

2017-10-11 10:19

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣新埔鎮義民廟附近楊姓住戶，才搬入年餘的豪宅，竟然有虎頭蜂相伴多時卻不自知，蜂巢已經有躲避球大，就在2樓書房陽台外，所幸經新埔的捕蜂達人彭瑞湖三更半夜出動解圍。只見他穿上自製捕蜂裝後，祭出米酒1瓶，就把這顆蜂窩完全KO。

彭瑞湖說，要摘除虎頭蜂最好是入夜後越晚越好，因為牠們全都回巢休息，比較不會有漏網之「蜂」。

楊先生1家意外發現蜂巢後，經新埔消防分隊派員確認是黃腰虎頭蜂。考慮到消防員處理多半採用「火攻」，擔心引發意外，也擔心在住家裝潢上留下一團黑色的「火吻」痕，因此聯絡彭瑞湖幫忙。

彭瑞湖說他是業餘義務幫忙摘蜂巢，7-8年來最大的虎頭蜂窩如籃球大，一窩約5-600隻虎頭蜂。楊先生住處的蜂巢僅約躲避球大小，虎頭蜂群約近200隻，他靠1瓶米酒就能KO掉。

果然，見他穿好自製捕蜂裝後，先用米酒沾濕衛生紙，再把剩下的倒入空鍋子內，並於鍋子上架燈，接著他下令現場不僅要門窗緊閉，就連燈光也要關閉，就只能剩下他面罩上的頭燈和「米酒池」上的燈光。

接著他把沾濕米酒的衛生紙堵住蜂巢唯一的出入孔道，讓試圖突圍的醉倒，讓後面的因前面醉蜂一堆「塞車」，而被癱瘓掉作戰能力。隨後他立刻網袋套上整個蜂窩執行摘除。過程中縱有幸運一時掙脫的，沒被米酒香吸引，卻被米酒加上燈光所營造的「海市蜃樓」給拐去醉死在鍋內。果然三兩下，1顆虎頭蜂窩就被彭瑞湖給擺平了。

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