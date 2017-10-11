鄭明典烏龍指雲為煙 氣象專家批：難理解、不可思議

鄭明典日前在臉書指台中出現衛星雲圖拍到煙流，昨天道歉為誤判。（圖擷取自鄭明典臉書）

2017-10-11 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局科技中心主任鄭明典日前在臉書指衛星雲圖中，台中拍到煙流，「明顯來自地面單點燃燒的釋放源」，他昨天在臉書道歉是誤判。對此，氣象專家吳德榮質疑，「怎會有這種事情發生？很難理解」。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄發文，指出昨天媒體報導有臉書把「煙塵」、「卷雲」搞錯了？並造成某「地方」的恐慌，很不可思議！

吳德榮說，因為初進氣象局的預報員及衛星分析人員所接受的基本訓練，對於衛星雲圖的分析，除了利用「可見光」頻道觀察雲型之外，都會被要求進一步使用「紅外線」頻道來分析雲頂的高度，「卷雲」是接近對流層頂的雲屬，怎會看成低對流層的「煙塵」？兩者的溫度差別很大，是很容易判斷的，怎會有這種事情發生？很難理解。

鄭明典日前在臉書發文、附上衛星影像照，點出陸地間出現煙流，「顯來自地面單點燃燒的釋放源」，並質疑「到底是甚麼東西可以燒到讓衛星看出完整的煙流？」該發文引起討論，更驚動環局追「煙流」，不過，鄭昨在臉書上道歉，「這是一次誤判」，他表示，經同事查證連續雲圖，確認此影像只是巧合，疑似煙留影像應該是消散中很高空的卷雲。