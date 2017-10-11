東北風增強水氣增！ 宜花發布大雨特報

氣象局今晨針對宜花兩縣發布大雨特報；溫度方面，新竹以南高溫可達35度，北部約30至33度。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-10-11 06:30

〔即時新聞／綜合報導〕今天東北風增強，迎風面東半部、基隆北海岸及北部山區水氣逐漸增多，尤其宜蘭、花蓮兩縣雨勢較明顯，氣象局也已針對宜花兩縣發布大雨特報；溫度方面，新竹以南高溫可達35度，北部約30至33度。

中央氣象局指出，由於東北風增強影響，桃園以北降雨機率提高，這些地區民眾出門需攜帶雨具備用，新竹以南則維持多雲到晴的天氣，僅午後山區及近山區的平地有短暫陣雨。空氣品質部分，今天中部、雲嘉南及高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區及外島為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

另外氣象局提醒，東北風增強影響，台灣沿海空曠地區易有強陣風，鄰近海域風浪也增大，下午起嘉義以北地區、基隆北海岸及台東、恆春半島及各外島沿海空曠地區易有9至10級強陣風，民眾及船隻進行海上作業需注意。

氣象局預估，本週四至週六將有熱帶系統逐漸通過菲律賓進入南海，再加上北方有一波東北風南下，台灣天氣轉為不穩定、降雨機率提高，尤其週四、週五水氣最多，北部、東半部及南部地區易有局部較大雨勢，週六下半天隨著熱帶系統遠離，各地降雨將逐漸趨緩。

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今天東北風增強，迎風面東半部、基隆北海岸及北部山區水氣逐漸增多，尤其宜蘭、花蓮兩縣雨勢較明顯。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）