10/11 各報重點新聞一覽

2017-10-11 06:12

自由時報

海關誤放 百公斤海洛因可能流入

就在蔡英文總統昨天在國慶日演講時，再度宣示政府打擊毒品之決心，桃園機場竟爆出台北關在七月間可能誤放超過一百公斤的疑似海洛因毒品進入台灣，截至目前為止，這批疑似夾藏毒品的金屬機具，仍然下落不明，進口人只稱機具遭竊，他也不知道貨在何方？這批貨物雖已報為「遭竊失蹤」，但難追回，百公斤的海洛因若竄入國內，危害甚鉅。

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擺3碗不明藥物 醫生一家3口陳屍租處

新北市發生一家三口為債所苦而仰藥共赴黃泉的家庭悲劇！六十四歲內科醫師吳柏志疑因投資欠債，與妻子、女兒四處躲債，連固定執業的醫院或診所都沒有，昨天下午房東致電催討房租找不到人，報警發現吳妻、女兒躺在主臥室床上，吳某倒臥床邊地板，三人死亡逾一星期，遺體腐爛流出屍水，警方在書桌發現三碗不明藥物，屋內反鎖無外力侵入現象，警方已將藥物送驗確認成份，全案朝服藥輕生方向偵辦。

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總統邀談憲改 政黨領袖願參與

台灣朝野政黨因政治意識形態不同，長期對立，蔡英文總統昨在國慶大會發表演說時，表明要與各政黨領袖就憲改等各種改革，以及我國在國際的新定位等問題交換意見，她並正式邀請各政黨領袖坐下來談，「只要我們團結，一定可以將台灣引以為傲的民主、自由與繁榮，再一次推向全世界」。

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蘋果日報

蔡：已盡最大善意 向習喊話 共尋兩岸新突破

在中國共產黨第19次全國代表大會（簡稱十九大）發布對台政策前夕，總統蔡英文昨在國慶演說表示，在兩岸關係上「我們已盡了最大善意」；蔡也向中國國家主席習近平喊話，呼籲兩岸領導人應共同尋求兩岸互動新模式，在過去30年既有基礎上，尋求突破。中國國台辦發言人馬曉光則再度強調「堅持一中原則」和「反對台獨」，並指惟有如此兩岸關係才能和平發展。

醫師躲債10餘年 偕妻女服毒3死

新北市一家三口昨被發現陳屍租屋處，警消獲報趕至，見三人並排倒臥房間床上及地上，身體發黑腫脹，粗估死亡時間超過一周，客廳桌上有三碗吃剩的不明藥物粉末及遺書，警方研判應是服毒自殺；家屬知道後難過不已，且表示男主人原是內科醫師，多年前投資失利，四處躲債失去聯絡，沒想到見面已是三具冰冷遺體。

聯合報

蔡總統邀各政黨談憲改 在國際找新定位

蔡英文總統昨天發表雙十國慶談話，邀請各政黨領袖坐下來談。她表示，期許未來在憲政改革的推動過程中，能與各政黨領袖交換意見，不只是國內的各種改革，捍衛民主自由，積極在國際社會找新定位，全都需要一個團結的台灣共同面對。

加泰隆尼亞宣布 取得獨立權利

加泰隆尼亞自治區主席普伊格蒙特十日晚間七時（台灣時間十一日凌晨一時）在自治區議會發表演說，他表示，根據一日公投結果加泰隆尼亞已有權獨立，但「我們宣布獨立時間會延後幾星期，因為我們想要理性對話，和西班牙斡旋」。

中國時報

多益成績吊車尾 台慘輸大陸南韓

美國教育測驗服務社（ETS）昨公布「2016年多益測驗全球考生資料統計報告」，去年台灣學生多益成績平均是534分（滿分990分），在49個國家中排第40名，屬於倒數1/5的後段班，且落後南韓、大陸甚多，凸顯台灣年輕人在國際競爭上的窘境。

蔡邀政黨領袖談憲改 尋共識

蔡英文總統昨天在國慶談話中，公開邀請各政黨領袖會面，期待在憲政等國內改革以及在國際社會的新定位等議題交換意見。總統府發言人林鶴明表示，總統已指派總統府祕書長吳釗燮展開後續聯繫，將先進行幕僚作業。