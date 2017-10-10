網傳「透明奶茶」反映日本職場辛酸 三得利回應了...

台灣厚奶茶熱賣，日本則有「透明奶茶」引發話題。（翻攝自推特）

2017-10-10 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕台灣厚奶茶熱賣，日本則有「透明奶茶」引發話題。有日本網友分析，會開發透明奶茶是因為日本的職場文化十分嚴格，如果在工作時喝咖啡和水以外的飲料，會被前輩和上司白眼。對此，三得利（Suntory）回應表示，「其實...沒有這麼貼心啦！」

三得利上個月底推出「透明奶茶」，不少人試喝之後感到不可思議，沒想到透明如水的外表下，竟然真的喝得到微妙奶茶香。

日本網友盛傳，之所以會開發透明奶茶，是因為在日本職場文化中，如果在工作時喝咖啡和水以外的飲料，會被批評不尊重、太放鬆了，惹來同事和長輩的白眼，而「透明奶茶」無色的外觀可以偽裝成白開水，讓上班族在工作時偷偷享受喝飲料的愉悅。這個說法在推特上獲得不少網友贊同。

不過，對於上述傳言，三得利回應表示，其實開發透明飲料沒有那麼貼心的理由，一開始只是因為做出了「透明優格飲料」，銷售量也不錯，為了開發更多青壯年人口的飲料市場，才試著開發透明檸檬茶、透明奶茶，營造透明飲料特別的質感。

雖然三得利已出面闢謠，但「職場文化說」實在深得日本網友共鳴，還是不少人深信不疑。台灣網友則表示，這種文化在人手一杯手搖杯的台灣實在是難以想像。