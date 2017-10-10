衛武營今晚點亮園區 輝映雙十國慶

衛武營國家藝術文化中心點亮園區，吸引民眾駐足欣賞。（記者陳文嬋攝）

2017-10-10 21:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心將於本月底完工，今晚點亮園區輝映雙十國慶，五光十色的燈光，與白色「魟魚」建築，五彩繽紛、絢麗奪目，成為最耀眼的地景藝術，陪伴民眾歡慶國家生日。

衛武營原是南台灣的新兵訓練中心，文化部推動衛武營國家藝術文化中心新建工程，建設總經費107億元，園區總面積近10公頃，興建白色1座大型波浪狀建物，毗鄰40多公頃衛武營都會公園，在一片綠海環繞下，宛如一尾大「魟魚」優游其中，造型獨特令人印象深刻。

衛武營籌備處表示，建物打造2廳2院1露天劇場，如歌劇院、戲劇院、音樂廳、表演廳，其中歌劇院可容納2260人欣賞是全國最大，整體總席次近6千席，目前僅剩歌劇院移動式舞台未完成，將趕赴本月底完工，預計將於明年10月啟用，成為台灣最大的國家藝術中心。

衛武營除了撤除圍籬，全面開放園區，今晚歡慶國慶日，園區點亮燈光迎賓，吸引許多民眾駐足欣賞，原本於都會公園散步，改為親近新的園區，感受白色主體建築的悠遊曲線，與五光十色的燈光相互輝映，繽紛美感震撼人心。

衛武營營運推動小組也於光輝10月，推出2017衛武營藝術祭系列活動，由「AMAHARA 當台灣灰牛拉背時」打頭陣，是日本劇團維新派世紀絕響，於衛武營廣闊草地上，搭建起巨大船型舞台，面朝高雄地標85大樓，詮釋在時代巨輪轉動下，亞洲群島移民及漂流，航向茫然未知的旅程。