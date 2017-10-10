東北風增強降雨機率提高 低壓擾動發展中明靠近台灣

今晚起至明（11）日，東北風增強、水氣增加，桃園以北地區降雨量機率將提高。（資料照，記者黃志源攝）

2017-10-10 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕今晚起至明（11）日，東北風增強、水氣增加，桃園以北地區降雨量機率將提高。桃園以南溫度較悶熱預估高溫會落在35度左右。值得注意的是，目前菲律賓東方持續有低壓擾動發展，週三將會逐漸接近台灣東南部海面，目前路徑顯示會滿接近台灣。

據《中央氣象局》預測，降雨方面，明日東北風增強，迎風面東半部地區、基隆北海岸及北部山區今晚起水氣逐漸增多，桃園以北地區降雨機率也提高，在這些地區活動的朋友請攜帶雨具備用，新竹以南則維持多雲到晴的天氣，僅午後山區及近山區的平地有局部短暫雷陣雨，山區活動留意天氣變化。

溫度方面，新竹以南天氣仍較悶熱，預估高溫34、35度，外出請注意防曬和補充水分，桃園以北及東半部雲量較多，高溫約30至33度。

另外，今晚起受東北風增強影響，沿海空曠地區易有強陣風，鄰近海域風浪也增大，尤其明天下午起嘉義以北地區、基隆北海岸及台東、恆春半島及各外島沿海空曠地區易有9至10級強陣風，沿海活動或海上作業請特別注意安全。

據《天氣風險》指出，目前在菲律賓東方就持續有低壓擾動發展，週三將逐漸接近台灣東南部海面，週四至週六將會逐漸通過巴士海峽到南海北部，此低氣壓移動路徑會滿接近台灣，接下來週四到週六這段期間，在大台北地區、東半部和南部的屏東恆春附近，將容易有陣雨。

空氣品質方面，明日中部、雲嘉南及高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區及外島為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。