新竹必吃美食貢丸 由來有「洋蔥」！

貢丸本身的鮮甜味與帶有口感的嚼勁，能將一碗普通的湯的味道畫龍點睛。（記者沈昱嘉攝）

2017-10-13 07:30

〔記者簡亭宇／台北報導〕你知道以貢丸出名的新竹其實不盛產豬肉嗎？其實它的起源竟與孝親有關！

竹塹映象工作室負責人溫文龍老師提到，早年在台灣，吃肉對一般家庭可是很奢侈的一件事，只有逢年過節才能到市場買肉回家料理，但是老一輩的人沒有辦法大口咬肉，因此孝順的媳婦便將肉煮熟後剁成漿，做成丸子狀方便長輩食用，不僅好入口，還能吃到肉末的香氣。

雖然新竹並非養豬的最大縣市，但由於貢丸的出現，市場肉販發現貢丸賣得比肉更好，因此紛紛用最好的後腿豬肉製作手工貢丸，手工製作的產量較小，但機器無法取代的揉捏手感，反而奠定新竹貢丸好品質的名聲！而各家為了區隔市場，漸漸演變出各種不同的口味，「香菇貢丸」便是一例。

除此之外，各家新竹貢丸也紛紛開始與異業合作，做出不同的創新口味，像是東門市場內的「卓振利食品行」，就有利用豬皮凍做出多汁口感的「噴水摃丸」。若還想要更加認識貢丸，不妨趁著假日走一趟「進益摃丸文化會館」，不僅能免費參觀瞭解貢丸歷史，還可預約報名DIY活動，親手做貢丸！

卓振利食品行（03）522-4597，新竹市北區東門市場1094、1133號

進益摃丸（03）525-1952，新竹市北區北門街31號（進益摃丸文化會館）