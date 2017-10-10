搭配國慶花車續展 柯文哲：東區門戶計畫啟動

花車展覽時間為10日至15日，每天上午10時至晚上9時將會有各地美食、農產品等攤位。圖為台北市的熊讚花車。（記者鍾泓良攝）

2017-10-10 19:38

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府今天在全台國慶花車結束後，加碼在南港展覽館旁C3停車場舉辦續展，打造「國慶花車主題樂園」。10日至15日，每天上午10時至晚上9時將會有各地美食、農產品等攤位，而每天晚間6時都會點亮燈光。市長柯文哲今天也藉著舉辦開園儀式時，同步宣布啟動以南港區為中心的「東區門戶計畫」，表示明年一整年，南港不是開工就是完工。

柯文哲致詞時說，全台灣46部國慶花車，每輛至少250萬元打造，覺得遊行完就解散太可惜了，因此就移師到南港展覽館。而柯解釋，之所以會選擇在東區舉辦續展，是因為過去北市府過去3年都在推動西區門戶計畫，相信市民都可以看到以北門為中心的西區門戶計畫所帶來的改變。

柯文哲表示，他承諾南港地區里長，等世大運結束後，北市府主力就會到東區門戶計畫，明年南港會展中心、北部流行音樂中心明年都會蓋好，要作為生技園區的忠孝營區也已標出，預計明年開工，同時南港機廠明年也將會開工。至於原本透過立法院換地案取得的南港瓶蓋工廠雖然沒有成功，但還是會做。

柯文哲強調，高鐵開到南港影響很大，台灣的東北角，從金山一直到宜蘭如何到高雄最快，答案是搭大客車到南港車站再轉捷運，因此南港車站就成為台灣東北角的轉運樞紐站。