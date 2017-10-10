國慶連假掃酒駕 高市取締215件 國庫進帳千萬

國慶連續假期，高市警方專案取締酒駕大執法！截至10月9日，計取締酒後駕車215件，事故發生比去年同期減少10件，防制成效顯現，也替國庫罰款收入進帳上千萬元。（記者黃建華攝）

2017-10-10 19:53

〔記者黃建華／高雄報導〕國慶連續假期，高雄市警方專案取締酒駕大執法！截至10月9日，計取締酒後駕車215件，酒駕事故也比去年同期減少10件，防制成效顯現，也替國庫罰款收入進帳上千萬元。

高市警察局統計，10月6日至9日酒後駕車事故計發生7件、受傷6人，與去年同期比較減少10件、受傷少10人（-58.8%），防制酒駕事故成效足足比去年下降超過一半。

不過，仍有人心存僥倖，10月8日凌晨3時30分，楠梓區加昌路捷運站出口路段處洪姓駕駛酒後駕車（酒測值1.0MG/L）衝撞路旁1輛自小客、16輛機車及行駛中自小客車，害人害己，得不償失。

另統計10月6日至9日執行取締酒後駕車專案成效計215件（其中移送法辦計161件；汽車32件、機車129件；累犯計8件、拒測計5件），與去年同期比較增加120件，（其中移送法辦65件；汽車17件、機車48件；累犯5件、拒測2件）。

酒駕執法不分時段，肇事案件多發生於夜間時段，市警局將持續針對易發生酒後駕車事故地點及餐廳、小吃部、KTV、舞廳、酒店、夜店等附近路段為重點，規劃實施縮減車道之路檢勤務，加強取締酒後駕車違規行為。