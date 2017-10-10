2017南投世界茶業博覽會 千人揉茶慶雙十

2017南投世界茶業博覽會，今天下午於中興新村大操場舉辦千人揉茶活動，上千民眾體驗製茶的甘苦，場面浩大。（記者佟振國攝）

2017-10-10 18:29

〔記者佟振國／南投報導〕2017南投世界茶業博覽會，今天雙十節於南投市中興新村大操場舉行千人揉茶活動，來自全國1200位民眾同場體驗製茶技術，許多是全家出動，不僅感受茶的香與美，也一同歡度國慶假期。

邁入第8年的南投世界茶業博覽會，適逢雙十節4天連假，已吸引逾15萬名觀光人潮，參加多元的茶產業活動，今天是雙十節也連假最後一天，壓軸的千人揉茶活動下午4時熱鬧登場。

活動會場設在中興新村大操場，縣府設置500個笳笠，計1200多人報名，活動由寶島時代村的戰鼓震天、祥獅獻瑞等表演揭開序幕，縣長林明溱、議員曾振炎、縣農會總幹事曾明瑞、水里農會總幹事張啟荃等人台上示範揉茶動作後，民眾也正式展開揉茶體驗。

現場提供南投縣的紅茶茶菁，要進行初揉、中揉、加壓揉等3個步驟，且必須採取同一方向，順時針或逆時針，每個步驟至少20分鐘，要讓萎凋的茶菁能揉出成塊的茶球，至少要1小時，並不輕鬆。

參加民眾不少是全家出動，一起體驗紅茶揉捻，也從中認識紅茶的製作流程，台中的盧小姐表示，第一次帶小朋友參與紅茶DIY活動，有趣中也體驗製茶過程的辛苦，現場散發淡淡的茶葉清香，真的是最有「味道」的親子活動。