饅頭、花捲像握壽司、披薩餃 學子們創意無限

饅頭、花捲設計成握壽司造型，相當有趣。（記者吳俊鋒攝）

2017-10-10 18:36

〔記者吳俊鋒／台南報導〕看過像握壽司、披薩餃、豆包福袋…等造型的饅頭與花捲嗎？

2017台灣盃饅頭、包子與花捲的製作競賽今天登場，除了基本功的考驗之外，還在創意上一較高下，學子們發揮巧思，用心設計出龍貓、熊讚、粉紅兔，甚至模仿日本、義大利的美食造型，精彩的手藝，令人讚嘆。

這場競賽在嘉南藥理大學舉行，選手的造型設計不僅多變，過程中還巧妙運用蝶豆花、胡蘿蔔、咖哩、抹茶…等天然食材來調味，進行藍、橘、黃、綠的配色，讓作品更活潑、生動，贏得評審們的肯定。

今年的比賽，高中職多達25隊參加，另有7組的大專生與社會人士，指定作品中的全麥發酵饅頭，必須是圓形造型，嘉藥餐旅管理系助理教授孫靖玲指出，從表面光滑度，以及規格是否一致等，來考驗選手的基本功力。

在創意作品部分，則讓選手自由發揮，除了各種可愛動物之外，還有麻繩編織、帶骨香腸的古怪造型，甚至模仿其他美食，如甜甜圈、豆包福袋，以及日本握壽司、義大利披薩餃等，琳瑯滿目。

孫靖玲說，這項競賽已邁入第6屆，參加者以高中職學生居多，評審們都認為選手們創意無限，技術水準逐年提升。