鄭明典誤判衛星可見冒白煙 引起后里人恐慌

2017-10-10 18:04

〔記者張軒哲／台中報導〕氣象專家鄭明典昨在臉書貼出一張衛星影像，有明顯的白煙從地面往空中冒；鄭明典發文說「煙流明顯來自地面單點燃燒的釋放源」，他也問「到底是什麼東西可以燒到讓衛星看出完整的煙流？」網友比對地圖直指台中市后里區，引起眾人議論，但鄭明典下午在臉書致歉，指出疑似煙留影像應該是消散中很高空的卷雲。后里居民盼氣象相關人員在臉書貼文時，能注意真實性。

鄭明典的影像來自美國太空總署NASA 的「EOSDIS Worldview」，可觀看每日高解析地球表面衛星照片，疑似「煙流」的時間是在8日上午10時左右。

臉書后里幫管理員林綉卿近年關切后里環境議題，她指出，有關於鄭明典PO文誤判一事，先前有向鄭請教過，因為8日當天后里並沒有人反應煙流的問題，所以希望有更多的資訊協助釐清問題。但后里污染依舊在，請各大大小小的企業做好污染防治，別讓后里人連吸口好空氣都那麼困難。

后里在地議員陳本添指出，昨日氣象局人員在臉書說，后里空氣污染直上雲霄，后里居民又開始緊張，四處奔告，台中市府環保局沒有接獲相關檢舉，消防局也無火警，希望相關人員在臉書貼文時，能注意真實性，也希望環保局努力改善后里的空氣污染問題。

台中市府環保局指出，8日未有大型火災通報案件，並依當日民眾反映時段，逐一清查后里區內正隆紙廠、豐興鋼鐵及后里焚化廠等裝設自動連續監測（CEMS）固定污染源，監測數據皆無異常或超出排放標準狀況，且其中后里焚化廠僅一號爐運作中，二號爐從10月3日晚上8時起停爐進行歲修作業，預計10月17日晚上12時才完成。