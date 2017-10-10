氣象達人搞烏龍 中市府：相信無心，盼未來公開發言更謹慎

鄭明典原在臉書po出一張衛星雲圖，指有一道來自地面的不明白煙是「單點燃燒的釋放源」，引起討論。（圖擷取自鄭明典臉書）

2017-10-10 17:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中央氣象局科技中心主任鄭明典於臉書張貼衛星影像，指8日上午10時有一道來自地面的不明白煙是「單點燃燒的釋放源」；經網友關注且大量轉貼，台中市環保局清查整日均「查無來源」，不料，鄭明典下午4時左右在臉書坦承「這是一次誤判」，查證連續雲圖後確認相關影像「只是巧合」，應是消散中的高空卷雲，更對此表示歉意，台中市政府表示，相信鄭明典是無意的且他已致歉，市府感謝鄭主任對各式氣候變化的關心，但希望未來公開發言能更謹慎，以免造成造成人民恐慌。

氣象達人鄭明典po文後，訊息快速在各群組中流竄，有網友自行比對懷疑污染源疑在台中市后里區，市府環保局極為重視，今日一整天幾乎均在清查「元凶」。

環保局從大型火災、工廠排放及大型露天燃燒等方向追查，結果均「查無問題」，既無大型火災通報案件，自動連續監測（CEMS）固定污染源數據也無異常或超出排放標準；大型露天燃燒雖查獲4起，但依照燃燒規模研判，並非造成煙流主因。

環保局原還表示要連繫中央大學等專業單位解析衛星影像圖資訊，並持續蒐集相關資料釐清成因；不料，下午4點劇情急轉直下，鄭明典道歉「誤判」。

因影像圖流傳，被罵了一整天的台中市政府發出聲明表示，雖相信鄭主任是無意的且他已致歉，但此錯誤的訊息在數小時後已變成網路謠言，並於各群組中流竄，市府感謝鄭主任對各式氣候變化的關心，但希望未來公開發言能更謹慎，以免造成造成人民恐慌。