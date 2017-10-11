「引水人」的海海人生 賭命工作大揭露！

2017-10-11 10:50

〔記者林煙婷／基隆報導〕海上工作充滿許多的未知數，但有一群人始終堅守崗位，他們是引領船隻進出港口的重要指揮官──「引水人」。

基隆港引水人辦事處主任方信雄表示，引水人俗稱「領港」，在各國籍的船隻進出港口時，上船擔任指揮的工作。而船隻入港並不容易，港口內的狀況如暗礁或障礙物等，都難以目視察覺，這時候就需要熟知此港口狀況的引水人展現他們的專業。以外船進港的一般狀況來說，當引水人接到任務時，會先搭乘小接駁船出港，等到接近需領港的大船時，大船上的船員會自船邊拋下繩梯，引水人就必須跳上前去攀住梯子後爬上船，再進入駕駛室接手導航。

引水人報考門檻高，且每個港口個別考試，除了需具備船長經驗，也得精通法規、船舶知識與專業英文，最重要的是要了解該港口的狀況，如水道、潮汐、氣象等。

引水人的職業價值也反映在薪水上，船公司必須付錢給引水人，費用以船的大小計價，單程從三千元到兩萬多元不等，月入數十萬元算是「基本底薪」！在台灣，領港工作算是個24小時不打烊且全年無休的服務業。方信雄搖頭苦笑說：「我賺的錢都是用命換來的！有想過在颱風天深夜也得這樣上船嗎？」一語道破眾人的高薪美夢。

最後，方信雄正色地說著，他跟許多海上工作者一樣信奉媽祖，認為只有心安定了才能冷靜執行業務，但家中的妻子仍然在他值晚班的日子裡夜不成眠，或許要到退休的那一天，才是他們心中那艘大船進港停錨的一天。