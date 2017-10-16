天天吃好料》宜蘭金魚園酸菜肚絲 夜貓族最愛

「酸菜肚絲」是金魚園的招牌熱炒。（記者林敬倫攝）

2017-10-16 09:18

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市金魚園餐廳由李金山宜李萬居這對兄弟開設，店從下午5點半開設至凌晨4點結束營業，是市內著名的深夜食堂，許多夜貓族餓了肚子，都會到店內點1、2樣熱炒配酒，店內招牌當屬「酸菜肚絲」這道老菜，李金山說，這道老台菜酸辣口感下酒、配飯都剛好，許多老顧客一試成主顧。

60歲的李金山與55歲李萬居兄弟檔是宜蘭市人，30幾年前均在台北海霸王當廚師，也曾在土雞城餐廳工作，擅長製作台菜、川菜、客家菜及中式料理，20幾年前2兄弟因父母年老，需要有人照顧，決定回到家鄉合夥開設金魚園餐廳。

店址位在宜蘭市宜興路一段，鄰近火車站，附近少有停車位是一大缺點，但兄弟倆眼光獨到，店內除了有有辦桌合菜，也提供熱炒外送服務，更鎖定市區夜生活豐富，營業主要時段從晚上到深夜，主打夜貓族，餐廳生意越晚越熱鬧，克服無停車位的一大劣勢，從眾多餐廳脫穎而出，成為宜蘭市頗富知名度的深夜食堂。

早期在KTV、卡拉OK及酒家等需工作到深夜的坐檯小姐，下了班就會到金魚園點熱炒配酒以求溫飽，其中最熱門的一道菜就是「酸菜肚絲」，先把紅蘿蔔、竹筍、酸菜及豬肚絲放在一起川燙，去腥味後再一起與蒜末、蔥、辣椒、米酒及鹽巴拌炒，起鍋前放入白醋與香油後，「酸菜肚絲」就可以香噴噴上桌。

隨著時代變遷，許多KTV、卡拉OK等娛樂場所關門大吉，深夜來店的坐檯小姐也跟著銳減，店內轉型主打家常菜與合菜，這道「酸菜肚絲」點的人變得不多，仍是許多老主顧必點的一道菜。

李金山說，由於「酸菜肚絲」的豬肚處理麻煩，要洗要燙還要滷，外面已經很少餐廳在做，以前店內的「酸菜肚絲」大都是坐檯小姐才會點，現則成為老顧客的必點菜，這道老菜從無到有全部都是人工，酸辣口感下酒和配飯兩相宜，來店不點這道菜非常可惜。

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