以影像紀錄巴拉冠誓約 葛瑪蘭才女Uki Bauki拍片牽動人心

2017-10-10 17:13

［記者陳賢義／台東報導］陪伴台東知本卑南族卡大地布部落「valisen（青少年）」成長，來自花蓮、東華大學畢業的葛瑪蘭族才女Uki Bauki，花了3年的時間走訪耆老、參與祭典、走上街頭抗街，以影像真實呈現valisen長大成人的過程，並剪輯製作成「巴拉冠誓約」紀錄片，獲選原住民族文化事業基金會2017部落電影優選紀錄片，首映分享，片中有歡笑、血汗和淚水，牽動人心。

「mainay u？（你是男人嗎？」、「mainay ku（我是男人）等待進階的valisen大聲回應長輩的詢問，隨後趴在巴拉冠裡接受打屁股古儀，就算疼痛也高興不已，因為長大了。

原住民族文化事業基金會為鼓勵族人參與和投入紀錄片創作，徵集深具潛力及發展性的紀錄片作品帶回部落，經由「部落放映」提供導演一個展演的平台，也讓參與拍攝的族人有機會看見自己的影像，同時透過對話交流表達觀點，用自己的力道為部落發聲，讓影片回歸部落、貼近部落。

Uki Bauki說，她從二○一二卡大地布捍衛祖靈開始拍攝至二○一五年，期間歷經了部落與公部門間的議題，從中學到了許多，如一個部落要如何集體的出發，透過自己傳統教育的價值，這是一個很好的典範，希望透過紀錄片傳遞出去；而滯礙難行之處，是因為她是女生，很多處所和地方是她無法進入，如大獵祭、獵場及巴拉冠（青年聚會所）和達古範（少年）聚會所，所幸有部落族人的教導，才能突破重重阻障。

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