東北風增強！ 15縣市明天陸上強風特報

2017-10-10 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕受到東北風增強影響，中央氣象局在今天下午3點45分，針對新北市等15縣市，發布明天（11日）陸上強風特報。

氣象局表示，明天下午起嘉義以北、基隆北海岸、台東（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，沿海並有較大風浪，提醒從事海邊活動的民眾要多注意安全。

陸上強風特報範圍有：新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣等15縣市。