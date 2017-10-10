婆婆媽媽跳舞拿第一 原來有這個秘技

永靖農會樂齡舞蹈班，Line出好成績。（記者顏宏駿攝）

2017-10-10 16:19

〔記者顏宏駿／彰化報導〕永靖鄉農會有一支「樂齡舞蹈班」，成員絕大多數是退休的婆婆媽媽，去年她們參加全國「台灣樂米秀」舞蹈比賽獲獎後，經常受邀公開表演，而她們練舞的「秘密武器」竟是手機Line軟體。

陣中許多阿媽一輩子沒用過手機，但為了學舞買「智慧型手機」，以Line互拍舞步由老師在線上指導，進步神速，阿媽還進一步利用手機臉書掌握孫子的動態，意外因跳舞跟上科技潮流。

這支人數約30人的隊伍由在地的舞蹈老師趙惠馨領軍，陣中超過75歲的共有6位，近半逾60歲，堪稱是「樂齡舞蹈班」，自從去年拿到全國冠軍後在地方一夕成名，經常獲邀到社區表演，也因此經常挑戰困難的舞蹈，但這些舞蹈一點都難不倒這支「千歲舞團」。

趙惠馨說，Line就是「必殺絕技」，在上課時會發現，學員扭腰擺臀之餘，同學之間拚命手機相互拍攝，下課後相互分享，在群組上糾正錯誤。

81歲的王陳清秀說，她買手機是用來學舞蹈，不是打電話，跟她同年齡的，很多都還不會用智慧型手機，但她操作自如，透過Line學舞蹈沒障礙，女兒看到她用智慧型手機，嚇一跳，還教她加入臉書，「實在想不到，因為跳舞，讓我接觸現代新科技」。