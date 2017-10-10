歡度國慶大請客 蔥餅伯送蔥油餅加碼到900份

新北蘆洲蔥餅伯謝承泰國慶日大放送蔥油餅。（記者李雅雯攝）

2017-10-10 16:04

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市蘆洲區復興路上有攤蔥油餅，每年逢國慶日就大方請客請大家吃蔥油餅，今年已第7年。老闆謝承泰人稱「蔥餅伯」，笑稱喜歡國慶日時和民眾一起熱鬧，去年準備700份蔥油餅不夠發，在新北市議員李翁月娥、台灣環保協會贊助下，今年再加碼到900份。

第一組排隊民眾是蘆洲區居民洗妙璇、陳嬿如和陳冠綸，上午10點就到現場等，3人排了3小時，等待下午1點起鍋發放。洗妙璇說，先前就曾吃過這家蔥油餅，「好吃」，昨天再看到相關新聞介紹，決定和朋友一起來湊熱鬧，看到蔥餅伯準備過程，真的覺得這份共享的誠意很美好，也是3人慶祝國慶的一種方式。

蔥餅伯謝承泰說，前面3年都是自掏腰包舉辦，後來準備份數愈來愈多，陸續有地方上的人士願意共襄盛舉，舉辦活動的念頭很簡單，就是祝福國家生日快樂，只要人力許可，會努力地一直辦下去。

新北市議員李翁月娥和台灣環保協會贊助蔥餅伯發起的發送蔥油餅活動。李翁月娥說，蔥餅伯真的很有心，過往都是自己吸收成本，去年蔥價高得嚇人，不捨蔥餅伯，於是加入贊助行列，這是持續贊助的第2年，另外也由台灣環保協會共同出動多位志工，現場幫忙煎蔥油餅，各為祝福國家生日快樂出一份力。