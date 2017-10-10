中市騎樓整平計畫 3年改善42公里

騎樓出現高低落差，造成行人不便。（記者張菁雅攝）

2017-10-10 15:49

〔記者張菁雅／台中報導〕為解決騎樓高低落差及舖面不平情形，台中市政府都發局自104年至106年總計投入7244萬元，推動騎樓整平計畫。前兩年已改善26.2公里，10月起將持續施作文心路（台灣大道至建國南路）、五權路（公園路至林森路） 及大甲區鎮政路（民生路至光明路），總長度為15.7公里，這三條路段完工後，台中市將有近四十二公里長的友善人行空間。

都發局表示，台中市自104至106年獲得內政部補助4700萬元，加上市府預算，總計投入7244萬元推動騎樓整平，其中，104至105年共改善26.2公里的騎樓空間，不論補助經費及完成長度，在各縣市中均排名第2名。

都發局指出，全台因各房屋建築設計不一或疏於維護，常出現相鄰騎樓高低差或路面不平的情形，不但影響用路人安全，更增加身心障礙者與行動不便群族的負擔；為改善台中市的騎樓人行環境，市府以城中城區域、捷運路線、主要道路、商圈及火車站周邊等通行需求高的區域優先施作。

由於騎樓屬於私權，必須取得住戶的同意書才能施工，都發局逐戶溝通，並拜託里長協助，才一一取得同意書。都發局表示，住戶通常持觀望態度，因此該局會先施作一小部分，並召開說明會，住戶看到實際成效，簽同意書的意願大幅提高。

都發局今年再針對文心路（台灣大道至建國南路）、五權路（公園路至林森路） 及大甲區鎮政路（民生路至光明路）騎樓進行整平，預計整平空間推進15.7公里，工程已在10月5日開工，預計明年5月全數完工，後續再視計畫經費執行情形推動至其他備案路段。