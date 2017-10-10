國慶遊行比美比酷 彰化溪州國中捲褲管戴斗笠...

彰化溪州國中戴斗笠、捲褲管，展現來自農村的草根精神，就是愛台灣！（記者劉曉欣攝）

2017-10-10 15:45

〔記者劉曉欣／彰化報導〕歡慶國家生日，彰化縣舉行別開生面的慶生大典，今天在和美街頭進行「國高中行進樂隊遊行比賽」，來自全國21支隊伍熱情登場，各校比美、比酷、比創意，從美式百老匯到日式和服風都有，唯獨只有溪州國中戴斗笠、捲褲管，展現來自農村的台灣精神！

彰化縣溪州國中戴斗笠，捲褲管，最有台灣精神。（記者劉曉欣攝）

「國高中行進樂隊遊行比賽」首次移到和美封街舉行，參賽隊伍從和東國小出發，沿著市區道路進行比賽，許多和美人一早就守在道路欣賞，今年比賽焦點仍是彰化女中的美少女，全場一片掌聲，許多學校也採取出奇制勝，二林高中國中部裝扮走百老匯風，成功高中國中部走日式風，彰興國中派出飛機作為前導部隊，線西國中走可愛風，由可愛熊寶寶坐著電動汽車，車上還寫著「我愛台灣」！

彰化線西國中派出小熊玩偶坐電動汽車，強調「我愛台灣」。（記者劉曉欣攝）

不過，全場最特別的是走樸實風的溪州國中，沒有戴鋼帽，也沒有華服，褲管捲起來，頭戴著斗笠，脖子圍著毛巾，演奏「農村曲」，展現來自農村的草根精神，用行動傳達深愛台灣。和美鎮公所也全員變裝為「資深高中生」來參加遊行，全部穿上卡其制服，還背上書包，「復刻」高中生。

彰化崇實高工勇奪全縣行進樂隊比賽高中組冠軍。（記者劉曉欣攝）

彰化縣長魏明谷表示，今天是中華民國國慶，台灣就是我們的國家，把國高中行進樂隊遊行比賽從室內移到戶外街頭舉辦都深獲好評，今年移到和美，明年國慶溪湖見！

彰化和群國中勇奪全縣行進樂隊比賽國中組冠軍。（記者劉曉欣攝）

今天比賽結果出爐，高中組由崇實高工奪冠，獎學金5萬元；亞軍是彰化高中與彰化女中並列，各得獎學金3萬元；國中組冠軍是和群國中，獎學金5萬元，亞軍是彰泰國中與二林高中國中部並列，各得獎金3萬元，第三名為成功高中國中部，獎學金2萬元。

彰化女中全場最吸睛，青春無敵。（記者劉曉欣攝）

彰化國、高中行進樂隊比賽在和美登場，歡慶國慶，強調台灣是我們的國家。（記者劉曉欣攝）

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