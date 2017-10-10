「煙流」直上雲宵！鄭明典PO衛星照 中市環局續查成因

鄭明典PO台中「煙流」直上雲宵衛星照，好奇到底燒什麼？（圖：取自鄭明典臉書）

2017-10-10 15:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中央氣象局科技中心主任鄭明典在臉書上貼出一張衛星影像，影像出現自陸地直上雲宵的「煙流」，由於煙流實在太過明顯，讓氣象達人鄭明典連問「煙從哪裡來」、「到底是甚麼東西可以燒到讓衛星看出完整的煙流」。

鄭明典臉書發文「煙從哪裡來？」，並附上「NASA/ EOSDIS」的衛星影像照，照片顯示陸地中間出現一縷直上雲宵的「煙流」，讓鄭明典特地畫箭頭標示，並寫明「箭頭所指的煙流明顯來自地面單點燃燒的釋放源，到底是甚麼東西可以燒到讓衛星看出完整的煙流」。

不少網友看到影像比對地圖，有人直指標示地點疑為台中后里區，住在台中的網友更是罵聲連連，有人直指污染來自工廠，有人批難怪近來台中空品差到不行。

台中市政府環保局接獲民眾通報後，著手朝大型火災、工廠排放及大型露天燃燒等方向追查，根據鄭明典po所指的時間是8日上午10點左右的影像，經釐清當日台中無大型火災通報案件，后里區內包括正隆紙廠、豐興鋼鐵及后里焚化廠等自動連續監測（CEMS）固定污染源數據也無異常或超出排放標準，且其中后里焚化廠僅一號爐運作中，二號爐從10月3日晚上8時起停爐進行歲修作業，預計10月17日晚上12時才完成。

環保局另查詢當日環保公害陳情系統，共接獲潭子、外埔、南屯及東勢區共4件露天燃燒案件，其中外埔區並已查獲露天燃燒行為人，已違反「空氣污染防制法」告發處分、最高可處10萬元罰鍰；但依燃燒規模研判，並非造成此次衛星影像中明顯煙流的主因。

環保局表示，市府將協請中央大學等專業單位解析衛星影像圖資訊，並持續蒐集相關資料釐清成因，同時針對該區加強查核，一旦查獲違反環保相關法規，將依法告發處分，決不寬貸，以維護民眾居住環境品質。