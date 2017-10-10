94狂！ 國旗屋國慶升旗23年 1萬3000面旗海飄揚

國旗屋辦升旗典禮，大面國旗進場。（記者李容萍攝）

2017-10-10 15:26

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園國旗屋國慶升旗典禮今年邁入第23個年頭，升旗典禮由77歲的國旗達人張老旺主持，國旗屋旁的雲南文化公園掛滿1萬3000面國旗，包括前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱都到場致意；當國旗進場、冉冉升起於空中飄揚，現場情緒沸騰到最高點，張老旺感性表示，「許多地方都不掛國旗，但我們這裡天天掛、年年掛、365天都在掛國旗」。

大面國旗進場時，現場民眾紛紛拿起相機拍照。（記者李容萍攝）

張老旺表示，今天一早馬英九參訪國旗屋時曾問他，國旗讓風吹了、颱風來了、倒了怎麼辦？他激動回答，「倒了我再站起來，我們再站起來。」因為去年受到颱風侵襲，現場國旗都被吹跑了，許多民眾聽聞消息紛紛表示要捐錢，但他不要錢只要國旗，許多人就用郵寄的方式把國旗送給他，3面、5面的累積出萬面旗海。

國旗達人張老旺（中拿麥克風者）主持升旗典禮。（記者李容萍攝）

張老旺說，今年一位民眾特別寄了封掛號包裹給他，裡面的信寫著，「老旺伯伯，為什麼全台灣都沒有人掛國旗了？只有你那裡掛國旗。」因此特別捐出自己收藏9面已有5、60年歷史的國旗，今天這9面國旗也在會場飛揚。

國旗達人張老旺主持升旗典禮，在升旗歌中對國旗行注目禮。（記者李容萍攝）

身為滇緬孤軍後裔的張老旺，會對國旗有著難以言喻的情感，是20多年前父親過世後，他在整理遺物時，找到一面沾了血跡的國旗開始的，從此奠定他每年舉辦雙十國慶升旗典禮的決心；他的父親是游擊隊大隊長，在滇緬打游擊戰時部隊失散，母親特別為父親縫製了這面國旗，要大家只要看見國旗在哪裡升起，就知道在那裡重新集合，原本只剩30個人的游擊隊到1953年撤退時，是3000人跟著這面國旗回台，後來這面國旗一直被父親收在行李箱內。

國旗達人張老旺連續23年在國旗屋旁舉辦升旗典禮。（記者李容萍攝）

張老旺認為，沒這面國旗就沒有他，也開始對國旗產生難以言喻的情感。除布置國旗屋舉辦升旗典禮，久了民眾就把他的店叫「國旗小吃店」，後來乾脆改名叫「國旗屋」，每年自辦的升旗典禮也越辦越盛大。

壯觀國旗旗海下，民眾爭相合照。（記者李容萍攝）

桃園市議員謝彰文也說，國旗屋壯觀的景致，各地民眾來訪時都指定參觀，這段期間她也常常化身為導遊，歡迎民眾在光輝的10月造訪國旗屋，一起感受國旗飄揚的壯觀景象。

國旗正妺蕭景文。（記者李容萍攝）