台酒烏梅黑麥汁 國慶日一箱賣20元被秒殺

台酒烏梅黑麥汁在國慶日一箱24瓶僅賣20元，上午網路開賣不到10分鐘就被秒殺。圖為台酒購物網。（記者王孟倫截圖）

2017-10-10 14:24

〔記者王孟倫／台北報導〕國營台灣菸酒公司為慶祝雙十國慶日，特別選在今天10月10日上午10點，提供500箱即將上市的烏梅黑麥汁，一箱24瓶只賣20元，一人限購一箱;台酒表示，10點一到，網路立即灌進500位消費者，瞬間秒殺搶空。

你沒聽錯，一整箱烏梅黑麥汁只要20元!台酒電子商務課課長邱秀惠表示，這款新品烏梅黑麥汁，原本建議售價是一瓶25元、一整箱（24瓶）就要600元;為歡慶雙十國慶，台酒決定以兩個10元硬幣的售價，在國慶日「限時限量」500箱給消費者。

邱秀惠指出，這是台酒購物網的專屬活動，每個會員帳號只能買一箱台酒烏梅黑麥汁；今日上午開賣前，已有超過千會員等待入場，開放後，前500位幸運消費者搶購成功，另外5、600位會員向隅，來不及卡位購買。該產品明天將在台酒的各實體通路商店，以原價上架銷售。

對此，台酒董事長吳容輝表示，今年雙十國慶日，台酒推出許多行銷創意活動，像這款烏梅黑麥汁，不到10分鐘，網路銷售500箱產品，更創下台酒公司電子商務新頁；選擇於國慶日銷售、不只慶賀雙十，預計更能帶動銷售成績。