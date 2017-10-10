豐原高商禁穿特定鞋款？ 教育局：誤會一場

2017-10-10 14:37

〔記者歐素美／台中報導〕「豐原高商校安社」臉書粉絲專頁日前貼文，引發外界質疑校方禁穿特定品牌鞋款，台中市教育局今天對此表示，粉絲專頁為學生社團「校安社」，基於好意貼文提醒同學，並舉列品牌樣本，校方並未與任何廠牌有所關聯，已請校方利用適當場合與學生溝通澄清，避免誤解。

「豐原高商校安社」臉書粉絲專頁5日貼文指出，校規規定VANS、ALL STAR等鞋款皆不合格，因部分品牌未被點名，引發學生質疑校方獨厚某些品牌；外界則認為髮禁及鞋禁等早已廢除，校方規定鞋子樣式，似有不妥。

教育局指出，依據「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」規定，豐原高商修訂學生服裝儀容規定時，循民主程序先召開服裝儀容修訂會議，並廣納學生及家長意見（學生及家長代表人數過半），委員基於學生運動安全著想，提出「學生著運動鞋，不建議穿帆布鞋、板鞋、洞洞鞋、布希鞋、增高鞋等非運動鞋款式」的意見，經由服裝儀容規定說明會及校務會議通過後，開始實施。

教育局表示，「豐原高商校安社」為學校學生社團，並非學校官方粉絲團，該粉絲專頁貼文是基於好意提醒同學，避免穿著不適合運動的鞋款造成傷害，及因違反服裝儀容規定被登記，因此列舉品牌樣本。並非針對特定品牌廠商，學校也未與任何廠牌有關聯。

針對「豐原高商校安社」貼文引發爭議造成關注，教育局表示，已請校方利用適當場合與學生溝通澄清，避免誤解。