走過換爐主風波 六房媽過溪股大庄紅壇今動土

雲林縣長李進勇頒贈「護國佑民」匾額。（記者詹士弘攝）

2017-10-10 13:35

〔記者詹士弘／雲林報導〕六房媽107-108年虎尾過溪股大庄臨時紅壇今天舉行動土典禮，由107-108年執行爐主周萬友等人主持，縣長李進勇、立委劉建國、張麗善等人與會，李進勇並頒贈「護國佑民」賀匾給六房媽會，希望「雲林六房媽祖過爐」登錄為國家重要民俗後，讓六媽祖慈悲佑民精神能普濟天下。

六房媽107-108年過溪股大庄紅壇墊基動土，眾人上香祭祀。（記者詹士弘攝）

「六房媽過爐」是雲林縣重要民俗盛事，六房媽是全國知名無固定寺廟的神祀，祭祀採行爐主制度，由雲林縣虎尾、斗南、土庫、大埤、斗六等五股每年興建臨時紅壇輪流供奉，近幾年參與過爐遶境的信眾都超過10萬人次，107-108年的輪值股為虎尾鎮的過溪股（大庄），大庄約40年可輪值一次。

六房媽107-108年過溪股大庄紅壇墊基動土，雲林縣長李進勇代表獻果。（記者詹士弘攝）

六房媽大庄紅壇一度因值年陳姓爐主搞不定紅壇預定地，與地方發生意見對立，最後在大庄地方小爐開會提案後，決定紅壇預定地不改變，107-108年六房媽祖過爐事務由北極殿公廟接手辦理，創下六房媽祖過爐360年來首度由公廟辦過爐的先例，陳姓爐主保留身份但被罷免職務，北極殿另選出周萬友擔任執行爐主。

六房媽107-108年過溪股大庄紅壇，今天舉行墊基動土儀式。（記者詹士弘攝）

107-108過溪股大庄紅壇在北極殿接手處理後，用地問題獲得解決，今天早上舉行動土儀式，整個民俗儀式重回軌道，加上8月「雲林六房媽過爐」已獲文化部審議通過登錄為國家重要民俗，對六房媽以及信眾而言，更是喜上加喜。