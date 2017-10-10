舊報紙蓋紙房屋遭潑瀝青 成為台灣人的他直呼失望

屏東里港知名的紙房屋莊園遭潑漆。（記者邱芷柔攝）

2017-10-10 13:34

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東里港鄉知名的大茉莉農莊，2009年開始回收舊報紙蓋出全台第1棟紙房屋，到現在農莊主人羅約翰（John Lamorie）已蓋了6棟紙房屋，但萬萬沒想到度過多次颱風和地震的紙房屋，8日凌晨卻遭人潑瀝青，讓今年正式成為台灣人的羅約翰直說很失望。

在加拿大出生的羅約翰，拿的是紐西蘭護照，曾經遊走6個國家、從事40多種工作後來到台灣，認識了太太吳連春，讓他決定放棄原有國籍，今年成為正港台灣人，夫妻倆以環保理念回收舊報紙，打成紙漿後製成紙磚，逐步完成紙房屋莊園的夢想。

遭潑瀝青的紙房屋，就是羅約翰完成的第1棟紙房屋，歹徒選在國慶連假期間下手，得逞後不慌不忙的步行離去，警告意味濃厚。

羅約翰說，他很喜歡台灣的好山好水，成為台灣人他特別開心，且明年就有投票權了，但他成為台灣人後卻也看見很多讓人失望的事，像是農場周邊滿佈砂石場，政府放任業者在農地上無止盡的開發，多次檢舉違法的道路、場域使用，但都沒辦法獲得改善，他不曉得潑漆是否與積極檢舉有關，但他希望台灣的環境能夠更好，也希望更多人一起維護、重視這片土地。

警方調查，農場周邊監視器錄下8日凌晨有2名歹徒翻過農場矮牆，作案後從容的步行離開，因為農場位處偏遠地區，四周都是產業道路，警方正在調閱周邊路口監視器，釐清歹徒身份，並成立專案小組持續追查。

屏東縣政府水利處也表示，位於大茉莉莊園旁的砂石業者有合法的工廠登記，縣府接獲檢舉後多次聯合稽查，針對該業者陸續已開出3張違反區域計畫法罰單，面對違法業者，縣府會採最嚴格的態度監督，共同維護屏東的環境。

屏東里港鄉知名的大茉莉農莊，2009年開始回收舊報紙蓋出全台第1棟紙房屋，8日凌晨遭人潑瀝青，警方持續調閱監視器追查歹徒。（記者邱芷柔攝）