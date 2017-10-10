百餘民間救難員垂降陡峭深谷 只為了這件事...

救難人員在陡峭的山壁撿拾垃圾，十分危險，也希望民眾發揮公德心，別再亂丟垃圾。（記者佟振國攝）

2017-10-10 13:17

〔記者佟振國／南投報導〕你用什麼方式慶祝國慶日？南投縣山區救災防護協會（神鷹山區搜救隊）每年國慶日在合歡山舉行淨山活動，今天更有苗栗、台中、雲林、嘉義、台南等縣市救難團體共襄盛舉，總計上百位救難英雄齊聚合歡山武嶺，冒險以繩索垂降逾百公尺深的山谷，撿拾一般清潔人員難以處理的垃圾，希望喚起遊客對高山生態環境重視，別再亂丟垃圾。

高山旅遊正夯，合歡山有公路直達，成為國內最容易親近的百岳的之一，目前一年四季遊客不斷，遊客眾多，沿途停車場也成為髒亂點，尤其遊客必停拍照休息的全國公路最高點─武嶺停車場更加嚴重。

為此，南投縣山區救災防護協會已至少連續12年，在國慶日舉行合歡山淨山活動，除為國家慶生，也盼合歡山的環境重獲新生，今天的淨山活動上午9時正式展開，結合埔里鎮祥和協進會，以及苗栗、台中、雲林、嘉義、台南等7個縣市民間救難團體，總計逾百位救難英雄共襄盛舉。

「這次不是救人，是要搶救合歡山的環境。」多名全副武裝的救難隊員，架好繩索與安全措施後，利用垂降方式至道路下方陡峭深谷，以繩索、人員可觸及的範圍橫向撿拾垃圾，再逐漸下降，深度幾可達200公尺，不錯過任何垃圾，最常見的寶特瓶、鋁箔包、塑膠袋，還有被吹壞的雨傘、雨衣等，人們隨手一丟，就被強風吹下山谷，成為不化的陳年垃圾。

「哇！這些人真勇敢！」現場遊客則是豎起大姆指，向救難人員致謝。神鷹副大隊長賴福寬感慨地表示，高山環境得來不易，更需要國人關心，尤其高山陡峭，環境維護更是困難，神鷹具有相關的配備與垂降技術才能辦到，雖然1年當中只能淨山一次，效果有限，但希望能喚起更多遊客的重視，主動配合高山垃圾減量與自行將垃圾帶下山，絕不隨手丟棄。

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