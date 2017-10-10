鐵道員職場第二春 退休改種極品山藥

每年10至12月是山藥盛產期，曾麟傳對自己栽種的山藥相當有信心。（新北市政府農業局提供）

2017-10-10 12:59

〔記者何玉華／新北報導〕在台鐵服務40餘年退休的曾麟傳，退休後返鄉回到雙溪繼承父親的農地，投入原生山藥栽種，並擔任雙溪區蔬菜產銷班班長，他種的台灣原生種基隆山藥細細長長，質地緻密口感香Q，相當適合煮湯，是饕客口中的山藥極品!

農業局農牧經營管理科科長張麗珍說，台灣栽培山藥的歷史久，每年10至12月是山藥盛產期，常見的栽培山藥可分為塊狀與長形山藥，基隆山藥屬於長形山藥，相較日本的山藥顯得瘦長纖細，栽培時要小心避免薯體受損，難度較高，產量又少，但肉質細緻，口感極佳，吃過的民眾都讚不絕口。

雙溪區是新北市主要的山藥生產地之一，蔬菜產銷班第二班班長曾麟傳在台鐵服務40多年，退休後返鄉繼承父親的農地，不用農藥或化學肥料種植台灣原生種基隆山藥，因雙溪乾淨無污染的環境，種出來的山藥口感細膩、黏性高，富含黏質多醣體等多種營養成分，是上等的食補食材。

曾麟傳說，山藥好吃還要吃健康，所以堅持用有機栽培方式生產，有時候蟲害一來，要常常巡視，避免整個田畦都汙染，種山藥的田還要輪作與休耕才能維持地力，雖然辛苦，但他對自己生產的山藥品質掛保證，吃過的每年都還會想要再買!