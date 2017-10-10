粉紅色超娘？美YouTuber告訴你粉紅色曾經很Man

該名YouTuber指出，指出就算到了1940年代，人們也不會特地區分嬰幼兒的性別，甚至「美國總統小羅斯福幼兒時是期留著長髮，穿裙子的」。（圖片截取自維基百科，小羅斯福英文專頁）

2017-10-10 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名YouTuber以影片說明，現在普遍被視為代表男性的藍色，與代表女性的粉紅色，是在二次大戰後才逐漸形成的觀念，之前沒有這種區分，甚至人們認為代表色應該是反過來的。這支影片引起網友熱議，已累積約11萬人次觀看。

名為柯迪（Kody）的YouTuber於本月8日上傳一支影片，解釋為甚麼「藍色代表男孩，粉紅色代表女孩」的問題。柯迪說，「西方社會的孩子們從小就學習：藍色代表男孩、粉紅色代表女孩。但約100年前，這些顏色沒有特定性別意義，粉紅色可以代表男孩，藍色也可以代表女孩」，並指出「20世紀初，大眾的意見甚至偏向藍色代表女孩、粉紅代表男孩：藍色表現女孩的沉穩、和平和溫柔、粉紅色代表男孩的大膽與勇氣」。

柯迪接著舉例，就算到了1940年代，人們也不會特地區分嬰幼兒的性別，甚至「美國總統小羅斯福幼兒時是期留著長髮，穿裙子的」。

柯迪解釋「藍色代表男孩，粉紅色代表女孩」的現象，「與二次世界大戰和美國『嬰兒服飾產業』有關。二次大戰後，與軍事相關的深色色彩被視為代表男性的男子氣概，相反的，明亮的顏色被視為代表女性的纖細氣息，因此較深色的藍色漸漸成為男性嬰兒的代表色，粉紅色變被用來代表女性嬰兒」。

而隨著科技進步，人們可以在嬰兒出生前就知道他們的性別時，嬰兒服飾市場也跟著打開。柯迪說，「家長們可以在嬰兒出生前就為小孩買衣服，讓嬰兒服飾業者特地設計了區分男孩與女孩的服飾，粉紅色和藍色的性別區分也因此漸漸被大眾接受。日子一久，穿著粉紅色的男性被認為沒有男子氣概的觀念，也逐漸固定下來」。

最後柯迪提醒觀眾，下次要是看到藍色代表男孩，粉紅色代表女孩的區別，要記得這種狀況在以前並不是固定的。

網友看完影片的分析，表示：「讓粉紅色再度成為男性的代表色吧！」、「現在是2017年了，大家想穿粉紅色就穿粉紅色」。有男性網友說：「我每天都穿粉紅色，它只是一種顏色而已」。也有網友抱怨：「我最近才知道以前高跟鞋是男人穿的鞋子，現在影片說粉紅色以前是男孩的顏色，害我都搞不清楚性別了」。或有網友開玩笑說「我看完影片只記得原來小羅斯福曾經穿得像女孩子」。