獲前瞻挹注 竹市港南運河景觀設施再升級

獲得前瞻肯定後，竹市港南運河景觀設施再升級，將規劃引進獨木舟等活動。（記者蔡彰盛攝）

2017-10-10 12:38

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市港南風景區鄰近環保教育館及金城湖賞鳥區，為17公里海岸重要景點，新竹市政府日前成功爭取前瞻水與環境經費，推動「港南運河親水再造計畫」，活化既有設施、提升周邊景觀與機能，並規劃進行水質淨化、引進獨木舟等水上活動，市長林智堅表示，將打造港南運河成為親子生態與休憩兼具的親水景點。

林智堅表示，港南運河寬20公尺、長1500公尺，為新竹市8大景之一，運河海埔新生地歷經多年的生態演變，造就多樣且珍貴的生態環境，也成為民眾假日休憩、騎自行車的親水景點，未來將著重改善水質與空間規劃，使港南運河環境再升級，讓民眾更能親近運河，感受運河多元魅力。

林智堅說，「前瞻基礎建設水與環境計畫」日前於經濟部水利署召開提案審查會議，正式通過新竹市政府提案，第一階段共獲核定4.8億元，將投入新竹左岸、17公里海岸及新竹漁人碼頭等建設，改善整體水岸環境，未來將投入8000萬進行「港南運河親水再造計畫」，活化既有設施、改善周邊環境，引進多元水上活動，為民眾提供優質的城市休憩水綠廊道。

城銷處副處長林正光表示，「港南運河親水再造計畫」將透過設置淨化濕地、栽植水生植物等多方案執行，還有生物控制水質管理法，投入可濾食藻類魚類，抑制浮游藻類生長，期盼達到淨化水質目標，並設置生態緩衝綠帶，種植楝樹、水柳等樹種，形成防風及生態緩衝綠籬，提供鳥類停棲與繁殖，維護生態多樣性。

此外，為拉近民眾與港南運河間的距離，將規劃自行車驛站，提供簡易維護服務，未來也將引進獨木舟等時下最流行的水上活動，使民眾除騎自行車外，也能透過水上設施親近運河與生態環境，未來也計畫招商進駐親子主題餐廳、夜間特色餐廳等促進商業機能活化，讓民眾邊享用美食邊欣賞運河美景，同時結合特色營帳規劃綠色營地，民眾能「從早玩到晚，體驗運河不同風貌。」