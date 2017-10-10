國營事業國慶花車比美 台電、中油主打乾淨能源

台電國慶花車以風機造型及太陽能板象徵綠能轉型。（記者黃佩君攝）

2017-10-10 12:32

〔記者黃佩君／台北報導〕國營事業參與國慶花車，油電糖水各秀主題比美。台電祭出「能源轉型」花車，車上風機可愛吸睛，花材皆選用國內花農栽種。中油則以「潔淨能源」為主題，呈現巨型液化天然氣船及可愛的章魚寶寶，並配合馬戲雜耍等表演，現場民眾驚呼不斷。

台電本次國慶展出花車車頭有繽紛珊瑚礁和可愛熱帶魚，象徵30年來努力保育南台灣珊瑚礁海域的努力。另外，花車上有一整排小型風機，車尾還有一支彩繪客家花布圖樣的大型風機，葉片隨風緩緩轉動，表達台電積極推動陸域及離岸風力發電的決心。

此外，台電也邀請到國內知名的政治大學競技啦啦隊擔任表演團隊，他們穿著台電工作服及裝備隨車演出，秒殺觀看民眾底片。

中油則以具有氣勢的液化天然氣運輸船造型作為花車主題，打造「充滿繽紛活力的海上樂園」營造喜慶氣氛，活潑的八爪章魚及地球造型色彩繽紛。可愛的章魚觸腳上放置陸海空運輸工具，包括如油罐車、漁船及飛機、油槍，還有台灣藍鵲等元素，融入自然環境生態、乾淨油氣、便捷的交通等意象。

中油也同時邀請專業展演團隊表演「植物精靈美麗奇幻島」等節目，結合馬戲、雜耍、高蹺，組成嘉年華式踩街組合，呈現國慶的喜氣、歡樂與活力。

中油以液化天然氣運輸船作為國慶花車主題造型。（中油提供）