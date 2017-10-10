收假日離峰優惠奏效？上午國道車流稍增

今天是雙十連假最後一天，高公局預估，下午1時後，西部國道將開始出現北返車潮。（資料照，記者張聰秋攝）

2017-10-10 12:30

〔記者陳宜加／台北報導〕今天是國慶連假最後一天，高公局統計，上午9時後國5北上宜蘭至坪林路段，開始出現壅塞情形，其餘路段大致行車順暢。截至上午11時，國道全線總延車公里為30.3百萬車公里，較其他連續假期第4天略有增加，預估今日交通量為99百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

高公局交通管理組副組長張崇智表示，初步與端午節、二二八連假收假日同時段比較，今天上午6至11時離峰優惠時段，整體車流量比端午增加7.5%、比二二八增加9.4%，但還是要看整天車流量，若整天均為成長趨勢，也要扣除。

高公局預估，下午1時後，西部國道將開始出現北返車潮，較易出現壅塞路段包括國1北上雲林系統至埔鹽系統、新竹系統至湖口，國3北上竹山至南投、竹南至西濱及龍潭至鶯歌系統等。

另外，國5於10時機動開放北向外側路肩，並啟動入口匝道儀控，預定於下午3至晚間8時實施北上高乘載管制措施，結束時間將視交通狀況機動調整；預期國5北上宜蘭至坪林段仍會有壅塞情形，傍晚後才會逐漸紓解，故高公局建請開車民眾改走替代道路，並請收聽警廣掌握即時路況資訊。

高公局表示，昨日全日總延車公里為116.1百萬車公里，為年平均平日85百萬車公里的1.4倍；0至5時平均總延車公里為8.6百萬車公里，為年平均平日3.4百萬車公里的2.5倍。

公路總局則通報，截至上午11點，各省道交通大致順暢。