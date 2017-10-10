國慶花車人氣票選活動開跑 華航花車最吸晴

今日國慶花車大遊行中，華航花車獲得網友一致讚賞。（圖擷取自中華民國讚國慶臉書）

2017-10-10 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕今天國慶大典舉辦花車遊行嘉年華，包括國營事業、政府機關等單位，也都設計不同花車進入會場，讓現場來賓抱以熱烈掌聲，並不停地拿出手機拍照。中華民國讚國慶臉書特別針對這次花車遊行舉辦的「花車嘉年華網路人氣票選活動」也在今早正式開跑，其中由華航委請大葉大學設計的國慶花車深獲網友好評，目前已吸引超過千名網友按讚，在46台花車中暫居第一位。

過去在國外參加過多次花車遊行的華航，今年首次參加國慶花車遊行，日前以「華航領頭揚台灣齊飛翔」為主題的花車，首次亮相便博得外界好評，而今日在國慶大典上一登場便吸引全場的目光，結合彰化田尾鄉在地的「花之故鄉」特色並搭配車上8名亮麗華航空服員的親切笑容與儀態，也讓網友紛紛留言，「最美麗具特色的花車喔！」「美麗的華航花車，還有甜美帥氣的空服人員～」「繽氛花車，可愛飛機造型，很棒棒。」「五彩繽紛，花色豔麗，最美花車，華航最棒的選擇!」。

根據中華民國讚國慶臉書表示，將針對機關部會與民間團體共46輛花車辦理網路人氣票選活動，網路評選按讚次數最多花車，將頒發籌慶會最佳花車人氣獎，網路票選期限為106年10月10日上午6時至106年10月15日中午12時止，歡迎大家踴躍上臉書粉絲專頁參加，替自己喜歡的花車按讚。另外參與按讚人員，有機會可獲得國慶紀念隨身碟1個。