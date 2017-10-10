好大膽！ 這間學校竟派「無臉男」慶祝國慶

北斗國中派出「無臉男」参加行進管樂比賽。（記者顏宏駿攝）

2017-10-10 11:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣府每年雙十節都會舉行「行進管樂踩街」慶祝國家生日，今天活動在彰化和美鎮登場，北斗國中以日本動畫電影「神隱少女」中的人物「無臉男」作為主角，不知情者可能以為「嘩眾取寵」，事實不然，帶隊老師吳和郁說，無臉男就像現代的學子，受外來的誘惑吸引，被物慾蒙蔽本性，最後因為跟上女主角「千尋」，才導正他的錯誤觀念，而這就是教育的本質。

北斗國中管樂隊很早就定調，吹奏多部宮崎駿電影裡的主題曲，只是指導老師吳和郁對於服裝一直三緘其口，直到3天前學生們拿到「無臉男」服裝，大家都嚇一大跳，「又不是萬聖節大會」、「好機車！」，也有學生覺得「好酷！」

吳和郁問學生「你們一定覺得老師又在搞特別，在裝神弄鬼」，她一臉嚴肅地說，「無臉男」在「神隱少女」裡是很特別的人物，它像個未受教育的「惡鬼」，有魔法、會吐金子、會吃人，為了討人歡喜，一直生金子，這就是著了魔，沒有自己的「獨立思考」。

好在遇上「千尋」，「千尋」給他吞了珍貴的「河神丸」，讓他恢復了本性，不再吃人，也找回人性。

吳和郁說，現代的小孩子，因為父母忙，每天沉重的功課壓力，有的會迷戀名牌、手機，這都是外在物慾的東西，但什麼是「我想要的」卻不知，他想利用「無臉男」讓學生們思考「教育的真諦」，如何找回自己的「初心」。

她說，歌曲的練習是一種磨練，角色的扮演也是一種學習跟成長，如果在20年前用這種角色上場，跟定被校長叫去「約談、罰站」，但現代的台灣教育已經變得更多元，小孩可以透過這樣的吹奏活動思考問題。