國慶日就是愛台灣！ 她自費15萬做國旗帽發送

國慶大會，許多民眾都搭配國旗服飾出席。（記者方賓照攝）

2017-10-10 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕台北世大運閉幕典禮時，有位女性自掏腰包做了多頂國旗帽，到典禮現場發送。如今國慶大會她也不缺席，自費15萬做了1000頂國旗帽，結果不到1小時就發光光。

據《東森新聞》報導，國慶大會現場除了官方發的國旗之外，許多人頭頂上還戴著國旗帽，而這就是愛國婆婆做的。她表示，之所以會花錢做帽子，是希望讓全世界都看到國旗，而且實在太搶手了，有很多人都沒有拿到。