高中生組志工團隊 偏鄉後壁國小分享書籍與閱讀

2017-10-10 10:35

〔記者王涵平／台南報導〕高中生籌組Erudite志工團隊，與後壁學童分享書籍與閱讀，大哥哥、大姐姐述說科技、冒險故事，引人入勝。

臺北歐洲學校高中二年級學生陳映璇發起志工團隊Erudite，以「Erudite Books For Taiwan」為目標，希望要創造一個充滿閱讀的環境，讓學童能覺知到書本的重要性和價值，激發孩子對書本的興趣。

陳映璇跟6位同學籌募圖書以及玩具，策劃有趣的活動，分享書本給後壁國小以及土溝水牛書屋。

陳映璇說，Erudite是博學的意思，希望大家透過閱讀，來成為博學者，透過互動式學習，啟發小朋友對閱讀的熱情而有所成長，為鼓勵小朋友閱讀，特別準備小朋友喜愛的積木玩具做為獎勵品。

志工說明「讀書集點卡」活動，只要讀完20本，並接受師長的提問，就能夠得到玩具，在學期結束時，每班閱讀前二名可以寫下最喜歡的書名，團隊會將書藉贈送給同學。

志工董恩琪、李秀勻分享喜歡看科幻小說，林沛安最喜歡看「哈利波多」，認為看完小說再看電影，印象會比較深刻。林宗翰喜歡尋寶記系列的書以及小說，特別是冒險小說。

後壁國小學童好奇大哥哥大姐姐的課業繁忙，利用什麼時間看書，還問在家可不可以打電動？志工張靈說，會利用假日的時間看書，讓自己放鬆，打電動的時間，每次都會控制在30分鐘內。只要做好時間管理，家長會很放心的讓他們做自己想做的事情。

後壁國小校長吳建邦表示，學生志工相當有想法而且能夠付諸行動，十分難能可貴，下鄉分享彼此生活經驗，陪伴與關懷，是孩子們所需要的。