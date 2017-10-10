國慶大會首見！ 街舞嗨翻主舞台

街舞團體跳上國慶主舞台。（圖擷自自由時報電子報YouTube）

2017-10-10 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕總統府前國慶大會正熱烈展開，此次國慶日帶來許多創新，例如三軍儀隊和大學啦啦隊結合，同場秀出拋人拋槍。緊接著又有街舞直接跳上主舞台，在貴賓面前舞力全開，配上電音直接嗨翻全場。

這是首次有街舞表演跳上國慶大會主舞台，福爾摩沙街舞團使出渾身解數，大風車、頭轉等絕招樣樣來，讓人看得熱血沸騰。而在台下也有大學生舞團奮力演出，讓台下的觀眾也能感受到街舞的魅力。