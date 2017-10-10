龍貓、冰原歷險記都有 殼斗科植物正值果熟期

有發現嗎？台灣原生殼斗科植物開始結果。（記者李容萍攝）

2017-10-10 09:35

〔記者李容萍／桃園報導〕台灣地區原生能長出類似錐果的殼斗科植物至少有40多種，秋冬季節交替、立冬（11月7日）前的此刻正是它們的果熟期；想認識這些可愛的「台灣橡果子」嗎？記得知名宮崎駿電影「龍貓」中白色小龍貓邊走邊掉的小果實嗎？還有迪士尼動畫「冰原歷險記」中那顆讓劍齒松鼠屢追不得的堅果，讓人印象深刻，其實這些可都是它們的果實 。

桃園市政府風景區管理處祕書蔡文慰表示，殼斗科的果實因富含澱粉、蛋白質，是森林內台灣黑熊與許多囓齒動物最愛的食物來源。（記者李容萍攝）

桃園市轄包括復興區東眼山、小烏來風景特定區、巴陵古道和大溪區中正公園殼斗科植物正值結實期，據新竹林區管理處指出，殼斗科植物是台灣闊葉林中優勢樹種，在東眼山常見的殼斗科有卡氏櫧、短尾葉石櫟、青剛櫟等，而這些殼斗科植物最迷人之處是每種殼斗植物的果實都擁有不同造型的殼斗帽，卡氏櫧戴的寬扁貝雷帽，短尾葉石櫟的新潮鱗片帽，青剛櫟戴的是猶太小帽，各有特色，外型可愛。

台灣地區原生能長出類似錐果的殼斗科植物至少有40多種。（記者李容萍攝）

桃園市政府風景區管理處祕書蔡文慰表示，殼斗科的果實因富含澱粉、蛋白質，是森林內台灣黑熊與許多囓齒動物最愛的食物來源；近日殼斗科植物已經開始在上述景點結果，地上偶見脫落，都讓拾獲的遊客如獲至寶、相當驚喜。