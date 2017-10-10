六都國慶花車排排站 網友：新北發生什麼事？

新北市國慶花車，以輕軌列車結合萬里蟹和天燈。（圖擷自「中華民國 讚國慶」臉書粉絲頁）

2017-10-10 09:28

〔即時新聞／綜合報導〕國慶10月10日，全國縣市都派出花車慶祝，不過當台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等六都國慶花車牌排站時，網友看到新北花車都相當傻眼，直問「新北那是三小？」

PTT鄉民舉辦六都花車大比拚，不少人都對萌到不行的台北熊讚花車讚不絕口，有網友說「熊讚真是萬用」。而台中花車結合可愛的石虎，也讓許多人被萌到融化，高呼「台中最用心」、「石虎好可愛」、「台中一票」。

不過，當網友目光轉向新北市花車時，紛紛當場愣住。原來新北花車車身以天藍色輕軌列車外觀為基底，車頂上則有1隻超大萬里蟹和天燈，以簡單的元素呈現。但多名網友搞不懂這輛花車要表達什麼。有人打趣地說，既然是新北，那這隻螃蟹可能是要去「剪綵」。還有網友感嘆新北很可惜，沒能呈現出輕軌的特色。

台中市國慶花車，石虎融化網友的心，直呼台中超用心。（圖擷自「中華民國 讚國慶」臉書粉絲頁）

台北市國慶花車，網友認為熊讚相當萬用。（圖擷自「中華民國 讚國慶」臉書粉絲頁）

桃園市國慶花車。（圖擷自「中華民國 讚國慶」臉書粉絲頁）

台南市國慶花車。（圖擷自「中華民國 讚國慶」臉書粉絲頁）