新竹昨創81年來新高溫 吳德榮指是這原因...

新竹昨（9日）創下自1937年5月設站至2017年以來，共81年的10月之最高溫記錄。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-10-10 08:23

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，昨（9日）桃竹苗一帶在背風沉降影響下，氣溫尤高，新竹氣象站之37.9度為其今年最高溫，亦為該站歷來10月高溫之最。氣象專家吳德榮說，新竹昨創下自1937年5月設站至2017年以來，共81年的10月之最高溫記錄。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，昨12時的氣溫分布圖可觀察岀，高溫沿著新竹山谷的分布，顯現出極端高溫，是翻越中央山脈的「焚風效應」所帶來的，與前8日台中創下歷史高溫38.3度記錄的機制相同，符合理論上的「焚風效應」。

關於颱風形成狀況，吳德榮指出，今（10日）晨熱帶性低壓在越南北部近海，繼續朝西北西進行，是否成為輕颱，仍需要再觀察。

今日天氣概況，吳德榮根據歐洲模式模擬預估，國慶日台灣附近水氣減少，盛行東北風至偏東風，迎風面東北角、東半部及恒春半島有局部短暫陣雨，影響較前幾天小很多；新北巿東側鄰近山區亦有局部零星小雨的現象；台北市及新北市西側則是晴時多雲，桃園以南，晴朗穩定；白天陽光下略感炎熱、早晚舒適的天氣。