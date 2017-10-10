國慶日好天氣！今降雨稍緩 晚起東北風到水氣增

今天白天水氣將稍微減少，晚間起東北風略增強，迎風面水氣將稍增、降雨機率提高。（資料照，記者黃志源攝）

2017-10-10 06:21

〔即時新聞／綜合報導〕今天（10日）台灣附近持續為偏東風，迎風面的基隆北海岸、大台北東側及東半部地區仍有局部短暫陣雨，但白天水氣將稍微減少，晚間起東北風略增強，迎風面水氣將稍增、降雨機率提高，前往台東欣賞國慶煙火民眾需準備雨具。

中央氣象局指出，因偏東風的環境，西半部地區受背風沉降效應影響，高溫上看35、36度，天氣晴朗炎熱，民眾出門需注意防曬和補充水分，大台北及東半部高溫則約33度上下。空氣品質部分，今天中部為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他良好至普通，指標污染物為細懸浮微粒。

氣象局提醒，今、明兩天北部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區仍易有8至9級強陣風，鄰近海域風浪較大，從事海上作業需注意安全。另外南海的熱帶性低氣壓持續往西朝越南前進，預計今天清晨進入越南陸地後就會逐漸減弱、消散，對台灣附近天氣無影響。

氣象局表示，週三東北風增強，迎風面水氣增多，東半部及桃園以北地區降雨機率提高；週四、五將有熱帶系統逐漸通過菲律賓進入南海，再加上北方有一波東北風南下，台灣天氣轉不穩定、降雨機率提高，其中北部、東半部及南部易有局部較大雨勢；週六至下週一（16日）隨著熱帶系統逐漸遠離，各地降雨將稍趨緩。

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因偏東風的環境，西半部地區受背風沉降效應影響，高溫上看35、36度，大台北及東半部高溫則約33度上下。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）