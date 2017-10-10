10/10 各報重點新聞一覽

蔡英文總統今天將發表國慶演說強調，兩岸應該珍惜雙方交流30年得來不易的成果及累積的善意，在既有基礎上，尋求兩岸關係的突破。（記者廖耀東攝）

2017-10-10 06:16

自由時報

總統雙十文告：在既有基礎尋求兩岸突破

國慶大會今天將在總統府前登場，蔡英文總統將發表國慶演說強調，兩岸應該珍惜雙方交流三十年得來不易的成果及累積的善意，在既有基礎上，尋求兩岸關係的突破，她並將宣示發展國防產業、落實國防自主的重要性，強調「振興國防產業，不只會提升國軍的戰力，也能為年輕世代的專業人才，創造更多的就業機會」。

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鼓勵水稻轉種 補貼加碼 採堆疊式獎勵 年收估可增20萬

農委會「對地綠色環境給付」將在明年一月一日全面上路，最新辦法細節出爐，將優先針對基期年有種植水稻或契作甘蔗的二十幾萬農戶給付，除將針對稻作土地面積「直接給付」，還採「堆疊式獎勵」，稻作若能轉種雜糧、配合從事有機綠色耕作者更將加碼補助，每一農戶初估年收入最多可增加二十萬元。

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日本基改雞 生出雞蛋可抗癌

日本產業技術綜合研究所關西中心利用基因改造技術，成功地讓實驗雞生出含有抗癌成分「β干擾素」（IFN-β）的雞蛋。由於β干擾素是一種極為昴貴的抗癌藥品成分，日本媒體將這項研究稱為「金雞母」基因改造工程，預定明年中將可生產研究用試劑，未來可望讓相關抗癌藥品的價格降至十分之一以下。

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蘋果日報

公車司機心跳停 4路人神救援

熱血4路人，向死神搶命！台南新營一名公車司機疑因心律不整突陷昏迷，開車失控衝撞證券行，車頭深陷鋼柱嚴重凹損，司機一度失去呼吸心跳，幸有4名路人合力將他拖至走道，其中兩女輪流施以CPR（心肺復甦術），再交由警消接手，聯手搶救18分鐘送醫，司機才恢復心跳挽回一命。司機妹妹說：「真要感謝他們（4名路人），要不然我哥哥就那個了……」！

停辦6年 國慶晚會嗨翻2.5萬人

停辦6年的雙十國慶晚會，今年首度移師台中舉行，場外昨雖有反台獨人士抗議，但不影響晚會進行，並吸引逾2萬5000名僑胞及民眾進場，總統蔡英文致辭時強調「只要有決心，更好的台灣就是我們共同的目標」，並誇台中市長林佳龍是模範生；今國慶大典將在凱達格蘭大道登場，藍營也自辦國慶大會，獨派團體則辦告別中華民國儀式，互別苗頭意味濃厚。

聯合報

國慶談話 蔡總統：我們善意不變

今天是中華民國一百零六年國慶，蔡英文總統將發表國慶談話表示，今年是兩岸交流卅周年，兩岸應該珍惜卅年來得來不易的成果及累積的善意；在既有的基礎上，尋求兩岸關係的突破。她重申「我們的善意不變、承諾不變、不會走回對抗的老路，但也不會在壓力下屈服」。

長照照服員培訓 路走不下去

蔡政府推動長照2.0計畫， 降低國人對外籍看護的依賴，卻面臨長照人力荒的嚴重阻力，因勞動環境、條件差，培訓後的照服員留任率低，中央盼地方共同培訓照服員，挹注長照人力，但半數縣市卻不埋單，今年有十一個縣市沒意願辦訓，明年是否辦理，至今仍有九縣無回音。

中國時報

總統重申四不 尋求兩岸突破

蔡英文總統今（10）日將發表國慶談話，以柔性訴求希望兩岸能共同尋找新模式。蔡英文將重申「善意不變」等「四不」主張，並強調今年是兩岸交流30周年，兩岸應該珍惜30年得來不易的成果，「在既有基礎上，尋求兩岸關係的突破」。

前員林鎮長吳宗憲 無案不貪 收賄逾1600萬 遭公懲會撤職

與綜藝節目主持人同名的前彰化縣員林鎮長吳宗憲，在任職鎮長期間，利用經辦發包81件公共工程機會，共向廠商收回扣1611萬1000元；案經監院彈劾，移送公務員懲戒委員會審理後，認為吳對員林鎮辦理的各項公用工程「無案不貪」，敗壞官箴，莫此為甚，判他撤職並停止任用5年的最重懲戒處分。